10 січня юних кременчужан запрошують на майстер-клас з декорування різдвяних пряників

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 153

Свої шедеври можна забрати з собою додому або подарувати близьким

Дітей 8-12 років запрошують на майстер-клас з декорування медових різдвяних пряників. Про це повідомляє мерія.

Майстер-клас відбудеться у філії №5 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» (вул. Республіканська, 65) 10 січня об 11.00.

Разом з майстрами Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 діти вчитимуться художньому розпису різдвяних медово-імбирних пряників. Юні кулінари отримають можливість відчути себе справжніми кондитерами, спробують малювати «смачними фарбами», а потім скуштують гарні та смачні пряники власного виробництва.

Незабутні шедеври, виготовлені на майстер-класі власноруч, можна забрати з собою додому або подарувати близьким.

Контактна особа: провідний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Інна Мірошниченко, тел. робочий 098-791-02-13.