10 січня юних кременчужан запрошують на майстер-клас з декорування різдвяних пряників

Дітей 8-12 років запрошують на майстер-клас з декорування медових різдвяних пряників. Про це повідомляє мерія.
Майстер-клас відбудеться у філії №5 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» (вул. Республіканська, 65) 10 січня об 11.00.
Разом з майстрами Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 діти вчитимуться художньому розпису різдвяних медово-імбирних пряників. Юні кулінари отримають можливість відчути себе справжніми кондитерами, спробують малювати «смачними фарбами», а потім скуштують гарні та смачні пряники власного виробництва.
Незабутні шедеври, виготовлені на майстер-класі власноруч, можна забрати з собою додому або подарувати близьким.
Контактна особа: провідний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Інна Мірошниченко, тел. робочий 098-791-02-13.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер