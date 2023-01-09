У Полтавській області в пожежі загинула пенсіонерка

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8 січня у селі Деревки Котелевської громади Полтавської області в одному із домогосподарств сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили у будинку тіло 84-річної місцевої жительки, його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою воно заподіяло загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує причини та обставини пожежі.