У Кременчуці почали створювати бренд міста

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 402 Коментарів: 1

Усі охочі можуть долучитися до опитування

У Кременчуці почали створювати бренд міста. Про це повідомив Інститут розвитку Кременчука на своїй фейсбук-сторінці.

Цей проєкт призначений для залучення різних груп громадськості, щоб сформувати образ міста, який відобразить його різноманітність, унікальність та потенціал.

Одним із ключових етапів проєкту є опитування, яке дозволить вивчити ставлення різних груп населення до міста. Долучитися до опитування можна за посиланням. Участь анонімна.