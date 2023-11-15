У Кременчуці почали створювати бренд міста. Про це повідомив Інститут розвитку Кременчука на своїй фейсбук-сторінці.
Цей проєкт призначений для залучення різних груп громадськості, щоб сформувати образ міста, який відобразить його різноманітність, унікальність та потенціал.
Одним із ключових етапів проєкту є опитування, яке дозволить вивчити ставлення різних груп населення до міста. Долучитися до опитування можна за посиланням. Участь анонімна.
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