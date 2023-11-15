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Кременчук, Культура, Полтавщина

Полтавський музей отримав рештки гробниці з Кременчуцького району

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 383

Фахівці припускають, що знайдені рештки з 2-ї пол. IV тис. до н. е.

Полтавський краєзнавчий музей  імені Василя Кричевського отримав рештки енеолітичної гробниці-цисти і деталі кромлеху. Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу 13 листопада.

Фахівці припускають, що знайдені рештки з 2-ї пол. IV тис. до н. е. Їх археологи виявили ще у 2008 році у Кременчуцькому районі на березі річки Сухий Кобелячок. Там було зруйноване садибне будівництво кургану доби енеоліту, розповіли у музеї.

— Циста складалася з 17-ти великих гранітних каменів із Келебердянських виходів гранітів – геологічної пам’ятки місцевого значення. Частина брил має цілеспрямовані сколи, отримані під час відколювання їх із масиву, а частина – вивітрену протягом тисячоліть поверхню. До складу комплексу брил входили камені, що використовувалися у перекритті цисти, а також більші — складові кромлеху. Невелика менгіроподібна стела архаїчного вигляду (фалічної форми) виготовлена з гранітної брили. Вона увінчувала конструкцію цієї споруди на кургані, — розповіли працівники музею.

Раніше ці знахідки використовували, як елементи дизайну біля одного з місцевих кафе. Вже у жовтні цього року рештки передали музею.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: археологи
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