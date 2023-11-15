Полтавський музей отримав рештки гробниці з Кременчуцького району

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського отримав рештки енеолітичної гробниці-цисти і деталі кромлеху. Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу 13 листопада.
Фахівці припускають, що знайдені рештки з 2-ї пол. IV тис. до н. е. Їх археологи виявили ще у 2008 році у Кременчуцькому районі на березі річки Сухий Кобелячок. Там було зруйноване садибне будівництво кургану доби енеоліту, розповіли у музеї.
Раніше ці знахідки використовували, як елементи дизайну біля одного з місцевих кафе. Вже у жовтні цього року рештки передали музею.
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