Сплеск домашнього насильства, хибне замінування та розшук зниклих на Дніпрі: як минула доба на Кременчуччині

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У Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині станом на ранок 15 листопада.

Рятувальники ДСНС виїжджали на 4 виклики:

продовжується розшук двох зниклих рибалок на річці Дніпро біля села Орлик Кобеляцької громади – їх човен перекинувся 12 листопада і до берега доплив лише один із трьох чоловіків, що були у ньому;

учора рятувальники 14 ДРПЧ надавали допомогу по підняттю людини з великою вагою з полу на ліжко у Кременчуці на вулиці Кременчуцьких артилеристів,20;

учора вранці рятувальники 15 ДПРЧ виїжджали на хибний виклик щодо нібито замінування ЗОШ №6 та гімназії №22, які не підтвердилися;

учора вдень рятувальники 16 ДПРЧ виїжджали для забезпечення протипожежної безпеки до кав’ярні «Локал» на бульварі Українського Відродження у Кременчуці – в кафе знайшли підозрілий предмет, але виявилося, що ніякої небезпеки він не ніс.

Працівники Національної поліції:

10 разів виїжджали виклики для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння – щодо усіх 10 правопорушників поліціянти склали адмінпротоколи за домашнє насильство;

затримали одного водія у нетверезому стані та склали щодо нього адмінпротокол за ст. 130 КУАП про керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

За повідомленням Центру управління нарядами ГУНП області за минулу добу на лінію «102» від громадян надійшло понад 600 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення та інформація, що не підтвердилася.

Із загальної кількості повідомлень 199 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

26 крадіжок (зокрема, з житлових будинків – 2);

33 шахрайства;

1 хуліганство;

1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;

2 факти незаконного обігу зброї;

2 наркозлочини.

Минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 46 злочинів.

За повідомленням начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили близько 390 транспортних засобів та 519 осіб. Серед них 10-х громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.