У Кременчуцькому районі поліціянт виявив незаконну вирубку дерев

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У разі визнання вини судом фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі

У селі Пришиб Кременчуцького району офіцер громади виявив 5 місцевих жителів, які незаконно вирубували дерева. Наразі їм мають оголосити підозру. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної служби Полтавщини 18 травня.

Правоохоронці зазначили, що затримані не мали дозвільних документів на вирубку дерев. Слідчі розслідують справу у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі, розповіли в поліції.