Мобілізація впливає на надходження ПДФО до кременчуцького бюджету — міська влада

Кременчук нині втрачає податок на доходи фізичних осіб через мобілізацію, яка триває по всій країні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 17 травня.
Орієнтовні суми втрат ПДФО представники влади не назвали.
11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, він набрав чинності 18 травня. «Кременчуцький Телеграф» зібрав в один матеріал основні положення, а також норми інших законів та постанов уряду, які доповнюють цей закон та стосуються більшості військовозобов’язаних. Зазначимо, що новий закон також торкнувся і бізнесу в країні — Кабінет Міністрів України має переглянути критерії щодо присвоєння статусу критичного важливого підприємства. Відстрочка від мобілізації буде надаватися тільки тим заброньованим працівникам, хто перебуває на спеціальному військовому обліку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.