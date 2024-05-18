Мобілізація впливає на надходження ПДФО до кременчуцького бюджету — міська влада

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 1

Кременчук нині втрачає податок на доходи фізичних осіб через мобілізацію, яка триває по всій країні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 17 травня.

— Нагадаю, що з 18 травня набирає чинності закон щодо мобілізації. І безумовно і підприємства будуть працювати в такому форматі. Тому ми вже сьогодні повинні визначати орієнтовно, яка сума буде находити, — сказав секретар міської ради Юрій Гриценко.

Орієнтовні суми втрат ПДФО представники влади не назвали.

Що відомо про новий закон про мобілізацію і його вплив на бізнес

11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, він набрав чинності 18 травня. «Кременчуцький Телеграф» зібрав в один матеріал основні положення, а також норми інших законів та постанов уряду, які доповнюють цей закон та стосуються більшості військовозобов’язаних. Зазначимо, що новий закон також торкнувся і бізнесу в країні — Кабінет Міністрів України має переглянути критерії щодо присвоєння статусу критичного важливого підприємства. Відстрочка від мобілізації буде надаватися тільки тим заброньованим працівникам, хто перебуває на спеціальному військовому обліку.