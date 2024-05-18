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Мобілізація впливає на надходження ПДФО до кременчуцького бюджету — міська влада

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 1

Орієнтовні суми втрат ПДФО представники влади не назвали

Кременчук нині втрачає податок на доходи фізичних осіб через мобілізацію, яка триває по всій країні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час сесії міської ради 17 травня. 

— Нагадаю, що з 18 травня набирає чинності закон щодо мобілізації. І безумовно і підприємства будуть працювати в такому форматі. Тому ми вже сьогодні повинні визначати орієнтовно, яка сума буде находити, — сказав секретар міської ради Юрій Гриценко. 

Орієнтовні суми втрат ПДФО представники влади не назвали. 

Що відомо про новий закон про мобілізацію і його вплив на бізнес

11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, він набрав чинності 18 травня. «Кременчуцький Телеграф» зібрав в один матеріал основні положення, а також норми інших законів та постанов уряду, які доповнюють цей закон та стосуються більшості військовозобов’язаних. Зазначимо, що новий закон також торкнувся і бізнесу в країні — Кабінет Міністрів України має переглянути критерії щодо присвоєння статусу критичного важливого підприємства. Відстрочка від мобілізації буде надаватися тільки тим заброньованим працівникам, хто перебуває на спеціальному військовому обліку.

ПО ТЕМІ:

Перерозподіл ПДФО: як це вплине на бюджет Кременчука

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Автор: Телеграф Джерело фото: sud.ua
Теги: ПДФО мобілізація
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