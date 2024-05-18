КП «Теплоенерго» купує новий легковий автомобіль майже за 1 мільйон гривень

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 292 Коментарів: 2

Машину КП «Теплоенерго» повинно отримати до кінця 2024 року

17 травня комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило тендер на закупку легкового авто спеціалізованого призначення типу «універсал». Орієнтовна вартість машини — 937 тисяч 260 гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Як вказано у тендерній документації, машина повинна бути не раніше 2024 року випуску, новою і білого кольору, містити бортовий комп’ютер і аудіосистему, круїз-контроль, кондиціонер в салоні. Авто також повинно мати адаптацію до поганих доріг. Двигун машини повинен витрачати палива по місту 5,8 л/100 км, по трасі 4,6 л/100 км. Кількість місць в транспорті має бути не менше 5, тобто 4 пасажири і водій.

Машину КП «Теплоенерго» повинно отримати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, на ремонт доріг після розриття КП «Теплоенерго» планує витратити понад 3,5 млн грн.