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КП «Теплоенерго» купує новий легковий автомобіль майже за 1 мільйон гривень

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 292 Коментарів: 2

Машину КП «Теплоенерго» повинно отримати до кінця 2024 року

17 травня комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило тендер на закупку легкового авто спеціалізованого призначення типу «універсал». Орієнтовна вартість машини —  937 тисяч 260 гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Як вказано у тендерній документації, машина повинна бути не раніше 2024 року випуску, новою і білого кольору, містити бортовий комп’ютер і аудіосистему, круїз-контроль, кондиціонер в салоні. Авто також повинно мати адаптацію до поганих доріг. Двигун машини повинен витрачати палива по місту 5,8 л/100 км, по трасі 4,6 л/100 км. Кількість місць в транспорті має бути не менше 5, тобто 4 пасажири і водій.

Машину КП «Теплоенерго» повинно отримати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, на ремонт доріг після розриття КП «Теплоенерго» планує витратити понад 3,5 млн грн.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: rosava.com/ілюстративне
Теги: Теплоенерго автомобіль Prozorro
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Коментарі: 2

1 200
evil:
Сьогодні, 12:14

Сраку. Про сраку забыли. Подогрев своего пердолища должен быть же. Раньше это было важнее чем аудиосистема! Нахера круиз контроль для городского комунального предприятия все объекты которого находятся в черте города? Конченая гранатовая кодла....


5 0
948
Andron777:
Сьогодні, 13:14

Нічого... Лохи заплатять, чи вже заплатили і будуть платити цілий рік за якесь ОП У/П ПТЄ в квитанції.


6 0

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