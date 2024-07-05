У Горішніх Плавнях на відео потрапило, як люди покинули щеня

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 197

На вулиці сильна спека, тож лишитись без води й укриття небезпечно для тварини

5 липня на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях чоловік із жінкою на червоній Chevrolet привезли маленьке щеня і залишили його серед вулиці. Випадок потрапив на відео, яке опублікували у соцмережах. Щеня намагалося наздогнати їх, але марно. Зазначимо, що нинішня спека б'є температурні рекорди, а синоптик Наталія Діденко попереджала, що в липні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Нагадаємо, що за жорстоке поводження з тваринами можуть покарати на 8 років позбавлення волі.



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