У «Полтаваобленерго» скоригували графік погодинних відключень на суботу, 6 липня

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Світло не вимикатимуть на одну годину більше, а подальші графіки погодинних відключень дещо послабили

У «Полтаваобленерго» скоригували графіки погодинного відключення світла на суботу, 6 липня. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Раніше зазначали, що не вимикатимуть громадянам світло із 10.00 до 15.00. Тепер цей період продовжили до 16.00.

Далі із 16.00 до 20.00 та із 23.00 до 24.00 вимикатимуть споживачів по одній черзі.

Із 20.00 до 23.00 світло вимикатимуть по дві черги.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.