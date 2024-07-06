Із нового року деякі медичні послуги в Україні стануть платними: що саме

Із 1 січня 2025 року частина медичних послуг в Україні стане платною. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України у п’ятницю, 5 липня.
Як заявляє міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, таке рішення допоможе збільшити прозорість медичної системи, а також систематизувати та унормувати фінансові надходження до медзакладів.
Міністр також додає, що лікарні мають вдосталь часу, аби сформувати переліки платних послуг та належним чином поінформувати поцієнтів.
Повна вартість медичних послуг у лікарнях встановлюватиметься за:
Також постанова передбачає випадки, коли пацієнти сплачуватимуть вартість послуг лише частково. Сюди віднесуть:
До 1 січня 2025 року усі медичні заклади державної та комунальної форм власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах, а також інформаційних стендах у приміщеннях повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг.
Кожна оплата пацієнта вноситиметься до електронної системи охорони здоров'я та підтверджуватиметься квитанцією або чеком. Оплата має проводитися тільки у безготівковій формі.
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