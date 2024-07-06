Із нового року деякі медичні послуги в Україні стануть платними: що саме

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Із 1 січня 2025 року частина медичних послуг в Україні стане платною. Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів України у п’ятницю, 5 липня.

Як заявляє міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, таке рішення допоможе збільшити прозорість медичної системи, а також систематизувати та унормувати фінансові надходження до медзакладів.

Це сприятиме скороченню неформальних платежів та зменшенню випадків корупційних порушень, оскільки кожен пацієнт буде чітко знати, що покривається і що не покривається програмою медичних гарантій. Вартість платних послуг буде сплачуватись на офіційний рахунок лікарні за чітко визначеним тарифом, — стверджує Ляшко.

Міністр також додає, що лікарні мають вдосталь часу, аби сформувати переліки платних послуг та належним чином поінформувати поцієнтів.

Повна вартість медичних послуг у лікарнях встановлюватиметься за:

звернення пацієнта без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

направлення не вимагається відповідно до законодавства; надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

надання медпослуг у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

надання медпослуг, які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також постанова передбачає випадки, коли пацієнти сплачуватимуть вартість послуг лише частково. Сюди віднесуть:

надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;

можливість самостійно обрати лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;

перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

До 1 січня 2025 року усі медичні заклади державної та комунальної форм власності мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах, а також інформаційних стендах у приміщеннях повну інформацію з переліком платних медичних послуг із зазначенням їх вартості, а також повний перелік безоплатних медичних послуг.

Кожна оплата пацієнта вноситиметься до електронної системи охорони здоров'я та підтверджуватиметься квитанцією або чеком. Оплата має проводитися тільки у безготівковій формі.