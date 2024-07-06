Почуття, кохання й щирість: MamaRika «запалювала» у Кременчуці

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У п’ятницю, 5 липня, у Кременчуці в будинку культури «Нафтохімік» відбувся концерт популярної української pop- та r’n’b-виконавиці MamaRikи.

У залі зібралися шанувальники співачки, щоб разом з улюбленою виконавицею заспівати відомі пісні й провести час у цікавій компанії.

Через відключення світла початок концерту трошки затримали, але ніхто не пішов й зал був повним. Зі сцени лунали треки «KAVA», «Сину», «Як ти там живеш», «На руках», «Щастя», «Зоря» та інші чуттєві композиції.

Mamarika вразила своєю чуттєвістю та вмінням створювати особливий зв’язок зі слухачами. Вона весь час виходила в зал до глядачів, обіймалася з дітьми й фотографувалася з шанувальниками.

Ті своєю чергою не тільки зустрічали кожну пісню оваціями, а також підспівували й танцювали протягом всього вечора разом з Mamarikою.

Виконавиця подарувала кременчужанам справжнє свято pop- та r’n’b-музики.

Традиційно на концерті дякували ЗСУ та збирали гроші на підтримку наших воїнів. Перед програмою провели аукціон, протягом якого продали унікальний брелок, створений з металу підбитого російського танку, а також набір чарок.

Обидва лоти по дві тисячі грн викупила дівчина, на ім’я Олена. Гроші передали волонтеру Віталію Смирнову.