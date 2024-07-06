Почуття, кохання й щирість: MamaRika «запалювала» у Кременчуці

У п’ятницю, 5 липня, у Кременчуці в будинку культури «Нафтохімік» відбувся концерт популярної української pop- та r’n’b-виконавиці MamaRikи.
У залі зібралися шанувальники співачки, щоб разом з улюбленою виконавицею заспівати відомі пісні й провести час у цікавій компанії.
Через відключення світла початок концерту трошки затримали, але ніхто не пішов й зал був повним. Зі сцени лунали треки «KAVA», «Сину», «Як ти там живеш», «На руках», «Щастя», «Зоря» та інші чуттєві композиції.
Mamarika вразила своєю чуттєвістю та вмінням створювати особливий зв’язок зі слухачами. Вона весь час виходила в зал до глядачів, обіймалася з дітьми й фотографувалася з шанувальниками.
Ті своєю чергою не тільки зустрічали кожну пісню оваціями, а також підспівували й танцювали протягом всього вечора разом з Mamarikою.
Виконавиця подарувала кременчужанам справжнє свято pop- та r’n’b-музики.
Традиційно на концерті дякували ЗСУ та збирали гроші на підтримку наших воїнів. Перед програмою провели аукціон, протягом якого продали унікальний брелок, створений з металу підбитого російського танку, а також набір чарок.
Обидва лоти по дві тисячі грн викупила дівчина, на ім’я Олена. Гроші передали волонтеру Віталію Смирнову.
MamaRika – справжнє ім’я Анастасія Кочетова. Народилася у Червонограді Львівської області. З дитинства професійно займалася вокалом. Закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю "Перекладач (англійська мова)". Працювала офіс-менеджером та викладачем вокалу.
У 14 років здобула перемогу на фестивалі «Червона рута-2003». У віці 17 років брала участь у проєкті «Американський шанс» й виграла в ньому.
У 19 років під псевдонімом «Еріка» стала фіналісткою українського вокального шоу «Фабрика зірок-3».
У 2017-му році вийшов дебютний альбом «КАЧ», а трек «ХХДД» («Ходять хлопці до дівчат») і досі лишається в ротації на головних радіостанціях.
Один з нових треків KAVA сьогодні – серед найпопулярніших на Spotify. Артистка неодноразово отримувала нагороди у світі шоубізу.
З 2021 року, ставши мамою, MamaRika змінила жанр своїх пісень на ліричний поп. Зараз артистка активно підтримує молоді проєкти, створюючи яскраві колаборації з YAKTAK, DOVI, KOLA та іншими.
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