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У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим військовим Романом Вернигорою

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 243

 

Загинув військовий поблизу селища Нью-Йорк на Донеччині

Сьогодні, 19 липня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого воїна, старшого сержанта Збройних сил України Романа Вернигору. Про це повідомляють у телеграм-каналі Горішні Плавні.

Про життєвий та військовий шлях під час прощальної церемонії розповів міський голова громади Дмитро Биков.

Народився військовий на Черкащині, проте згодом разом із родиною переїхав до Горішніх Плавнів. Спочатку навчався у загальноосвітній школі № 1, далі — у Комсомольському професійно-технічному училищі № 18, де здобув декілька робочих професій.

У 2000-2002 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім майже 10 років працював у приватному підприємстві «Геологія» машиністом бурової установки. А із 2011 року — на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті в цеху виробництва окатків.

— 3 квітня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 липня 2024 року, від отриманих поранень у бою, навідник механізованого батальйону старший сержант Збройних сил України Роман Вернигора героїчно загинув у районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Світла і вічна пам’ять про подвиг Романа Вернигори назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! — повідомив Дмитро Биков.

Полеглого захисника поховали з почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні загиблий Прощання поховання війна воїни світла
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