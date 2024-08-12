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Надзвичайні новини

Водій у стані сп'яніння пропонував кременчуцьким патрульним 10 000 гривень хабаря

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 202

Чоловік був у 11 разів нетверезіший за допустиму норму

12 серпня близько 23.00 на вулиці Алітуській поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій пройшов огляд, який показав 2,17 проміле алкоголю в крові, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним 10 000 гривень хабаря. Поліцейські відмовилися від неправомірної вигоди та склали відповідні адміністративні матеріали. На місце події викликали слідчих, які нададуть правову кваліфікацію діям водія.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці оштрафували водійку, яка влаштувала перегони з патрульними.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 хабар патрульна поліція
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