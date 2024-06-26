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Надзвичайні новини

У Кременчуці оштрафували водійку, яка влаштувала перегони з патрульними

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 110

 

Правоохоронці склали на жінку протоколи за трьома статтями

Сьогодні, 26 червня, близько 16.00 патрульні зупинили водійку, яка спочатку порушила правила дорожнього руху, а потім почала тікати від інспекторів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, поліцейські помітили, як водійка автомобіля Ford грубо порушила правила дорожнього руху. На вимогу патрульних зупинитися жінка навпаки зібльшила швидкість, а потім врізалася в дерево. Зупинити водійку вдалося шляхом блокування автомобіля на провулку Княжому.

Під час перевірки документів патрульні виявили, що у водійки немає водійського посвідчення необхідної категорії.

Правоохоронці склали на порушницю адмінпротоколи за статтями:

  • ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом без відповідних документів);
  • ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку);
  • ст.124 (Порушення правил дорожньго руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який намагався втекти від правоохоронців.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульна поліція водійка порушення ПДР
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