У Кременчуці оштрафували водійку, яка влаштувала перегони з патрульними

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 110

Сьогодні, 26 червня, близько 16.00 патрульні зупинили водійку, яка спочатку порушила правила дорожнього руху, а потім почала тікати від інспекторів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, поліцейські помітили, як водійка автомобіля Ford грубо порушила правила дорожнього руху. На вимогу патрульних зупинитися жінка навпаки зібльшила швидкість, а потім врізалася в дерево. Зупинити водійку вдалося шляхом блокування автомобіля на провулку Княжому.

Під час перевірки документів патрульні виявили, що у водійки немає водійського посвідчення необхідної категорії.

Правоохоронці склали на порушницю адмінпротоколи за статтями:

ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом без відповідних документів);

ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку);

ст.124 (Порушення правил дорожньго руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який намагався втекти від правоохоронців.