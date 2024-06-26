У Кременчуці оштрафували водійку, яка влаштувала перегони з патрульними

Сьогодні, 26 червня, близько 16.00 патрульні зупинили водійку, яка спочатку порушила правила дорожнього руху, а потім почала тікати від інспекторів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, поліцейські помітили, як водійка автомобіля Ford грубо порушила правила дорожнього руху. На вимогу патрульних зупинитися жінка навпаки зібльшила швидкість, а потім врізалася в дерево. Зупинити водійку вдалося шляхом блокування автомобіля на провулку Княжому.
Під час перевірки документів патрульні виявили, що у водійки немає водійського посвідчення необхідної категорії.
Правоохоронці склали на порушницю адмінпротоколи за статтями:
Нагадаємо, минулого місяця у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, який намагався втекти від правоохоронців.
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