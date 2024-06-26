У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриють нову виставку

У понеділок, 1 липня, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкриють персональну виставку робіт Анжеліки Голишкіної. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Відомо, що мисткиня викладає у Кременчуцькій дитячій художній школі ім. О. Д. Литовченка. Відкриття виставки відбудеться о 14.00.
Нагадаємо, нині у Кременчуцькій художній галереї тривають виставки робіт Ксенії Осадчої «Сині птахи» та експозиційного проєкту «Атрактори часу».
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