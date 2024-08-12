Дорожники розпочали ремонт на мосту через річку Псел на дорозі Соснівка – Кременчук – Горішні Плавні

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 370

З початку року в області відремонтовано понад 124,5 тис. м² дорожнього покриття

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