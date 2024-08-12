Дорожники розпочали ремонт на мосту через річку Псел на дорозі Соснівка – Кременчук – Горішні Плавні

Дорожники розпочали ремонт на важливому об’єкті — мосту через річку Псел на дорозі М-22 — Соснівка — Кременчук — Горішні Плавні, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. За його словами, минулого тижня відновили близько 3,5 тис. м² у девʼятьох громадах Полтавщини.
Цього тижня роботи заплановані на автошляхах:
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