У Кременчуці відкриється виставка пам'яті художника Анатолія Дяченка (афіша)

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Окрім картин Дяченка, на виставці також будуть представлені й твори його колег-художників

У п’ятницю, 16 серпня, у Кременчуцькій картинній галереї Наталії Юзефович відбудеться відкриття виставки пам’яті кременчуцького митця, члена Національної спілки художників України Анатолія Дяченка. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіла донька художника, Вікторія.

За словами жінки, окрім творів її батька, на виставці будуть також представлені й роботи його колег-митців, кременчуцьких художників 70-80-х років — Василя Лопати, автора першого дизайну гривні та Олега Вікленка, викладача Харківської академії дизайну і мистецтв.

— Усіх їх об'єднує дружба та спільна любов до мистецтва, — розповідає Вікторія.

Відкриття виставки відбудеться о 15.00 у п'ятницю, 16 серпня, за адресою вул. Космічна, 9.

Вхід на виставку вільний.