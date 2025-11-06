У Кременчуці можуть витратити понад 300 тисяч гривень на подарунки для дітей

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

У Кременчуці діти з прийомних сімей та ветеранів війни, загиблих воїнів отримають цьогоріч подарунки. На це піде 315 тисяч гривень. Про це повідомили під час засідання депутатської комісії з питань фінансів і бюджету 5 листопада.

На засіданні виконавчого комітету 6 листопада погодили виділити зі Стабілізаційного фонду 121 тисячу гривню. Решта, 194 тисячі гривні, — це кошти, що залишились зі зменшенням видатків департаменту фінансів, які перенаправили департаменту у справах сімей та дітей.

Нагадаємо, торік у Кременчуці виділили понад 100 тисяч гривень на привітання дітей.