У Кременчуці можуть витратити понад 300 тисяч гривень на подарунки для дітей

На засіданні виконавчого комітету 6 листопада погодили виділити зі Стабілізаційного фонду частину коштів на закупку
У Кременчуці діти з прийомних сімей та ветеранів війни, загиблих воїнів отримають цьогоріч подарунки. На це піде 315 тисяч гривень. Про це повідомили під час засідання депутатської комісії з питань фінансів і бюджету 5 листопада.
На засіданні виконавчого комітету 6 листопада погодили виділити зі Стабілізаційного фонду 121 тисячу гривню. Решта, 194 тисячі гривні, — це кошти, що залишились зі зменшенням видатків департаменту фінансів, які перенаправили департаменту у справах сімей та дітей.
Нагадаємо, торік у Кременчуці виділили понад 100 тисяч гривень на привітання дітей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.