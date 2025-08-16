На Полтавщині Mercedes з’їхав у кювет і перекинувся: постраждала пасажирка

15 серпня

15 серпня близько 4.30 на автодорозі Дніпро — Решетилівка біля села Бродщина Кобеляцької громади сталася ДТП. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Mercedes під керуванням 29-річного водія з’їхав із дороги в земляний рів і перекинувся.

Унаслідок аварії постраждала 37-річна пасажирка. Її з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

