У Кременчуці Peugeot зіткнувся з мотоциклом і Mustang: постраждав мотоцикліст (уточнено)

15 серпня близько 13.30 у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиці Сержанта Мельничука та провулку Вишневий.

За попередньою інформацією поліції, автомобіль Peugeot 307 під керуванням 46-річної водійки зіткнувся з мотоциклом Lifan LF175-2E, яким керував 42-річний чоловік. Після удару Peugeot також в’їхав у припаркований Ford Mustang.

Унаслідок аварії мотоцикліст отримав травми та був госпіталізований.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Обставини ДТП з’ясовуються.

Доповнено:

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» очевидці події, Mustang не був припаркований. Він спускався з гори на вул. Сержанта Мельничука й зупинився перед виїздом на головну дорогу, коли в нього в'їхав Peugeot.

