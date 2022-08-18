У Кременчуці шукають кандидатів та докторів технічних наук для роботи викладачами

Такі вузькопрофільні фахівці можуть бути серед внутрішньо переміщених осіб
Деякі вищі навчальні заклади, що розташовані у Кременчуці, шукають вузькопрофільних фахівців для роботи викладачами. Мова йде про фахівців за спеціальностями:
- «експлуатацію та ремонт транспортних засобів»;
- «електричні машини та апарати»;
- «технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» та інші авіаційні, електромеханічні та елетротехнічні спеціальності.
Бажана наукова ступень кандидата чи доктора технічних наук.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
- Такі вузькопрофільні фахівці можуть бути як серед кременчужан, так і серед внутрішньо переміщених осіб. Отже раджу звертатися до Центру зайнятості та отримувати направлення на працевлаштування, - заявив Олег Лєднік.
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