У Кременчуці шукають кандидатів та докторів технічних наук для роботи викладачами

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 500

Такі вузькопрофільні фахівці можуть бути серед внутрішньо переміщених осіб

Деякі вищі навчальні заклади, що розташовані у Кременчуці, шукають вузькопрофільних фахівців для роботи викладачами. Мова йде про фахівців за спеціальностями:

«експлуатацію та ремонт транспортних засобів»;

«електричні машини та апарати»;

«технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів» та інші авіаційні, електромеханічні та елетротехнічні спеціальності.

Бажана наукова ступень кандидата чи доктора технічних наук.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Такі вузькопрофільні фахівці можуть бути як серед кременчужан, так і серед внутрішньо переміщених осіб. Отже раджу звертатися до Центру зайнятості та отримувати направлення на працевлаштування, - заявив Олег Лєднік.