17 серпня на Полтавщині чоловік виявив міни та снаряди, які поліція вилучила й передала ЗСУ.
Як повідомили у пресслужбі поліції, 48-річний мешканець Полтавського району захотів добровільно здати виявлені ним боєприпаси. Серед яких – сучасні міни та снаряди.
При виявленні підозрілого предмета потрібно суворо дотримуватись заходів особистої безпеки. Зокрема:
Для громадян цілодобово працює телефонна лінія 102, а також альтернативні канали для звернень до поліції: чат-бот у Телеграм (@Police102Poltava) та месенджер у Facebook (Поліція Полтавської області).
Нагадаємо, що нещодавно поліція Полтавщини вилучила з незаконного обігу автоматичну зброю та боєприпаси: схрон виявили у лісі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер