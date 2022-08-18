На Полтавщині чоловік виявив міни та снаряди, які поліція вилучила й передала ЗСУ

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17 серпня на Полтавщині чоловік виявив міни та снаряди, які поліція вилучила й передала ЗСУ.

Як повідомили у пресслужбі поліції, 48-річний мешканець Полтавського району захотів добровільно здати виявлені ним боєприпаси. Серед яких – сучасні міни та снаряди.

- Отримавши інформацію про виявлення місцевим мешканцем вибухонебезпечних предметів, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічної служби ГУНП. Під час огляду зазначеної заявником території поліцейські виявили та, з дотриманням заходів безпеки, вилучили 14 протитанкових мін та 2 осколочно-фугасних снаряди 152 мм. Дякуємо небайдужому чоловікові за оперативну інформацію та правильний вчинок. Наразі боєприпаси передано ЗСУ для використання за призначенням. Разом - до Перемоги, - розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

При виявленні підозрілого предмета потрібно суворо дотримуватись заходів особистої безпеки. Зокрема:

у жодному разі не чіпати невідомих предметів або боєприпасів;

негайно відійти на безпечну відстань;

повідомити про знахідку службу 102 або 101.

Для громадян цілодобово працює телефонна лінія 102, а також альтернативні канали для звернень до поліції: чат-бот у Телеграм (@Police102Poltava) та месенджер у Facebook (Поліція Полтавської області).

Нагадаємо, що нещодавно поліція Полтавщини вилучила з незаконного обігу автоматичну зброю та боєприпаси: схрон виявили у лісі.