Юні спортсмени Кременчука та Горішніх Плавнів у вересні отримали нові спортивні розряди

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Юні спортсмени Кременчука та Горішніх Плавнів у вересні отримали нові спортивні розряди

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 120

 

Нові розряди спортсмени отримали за здобутки у велосипедному спорті та дзюдо, плаванні, кульовій стрільбі та шахах

У вересні 8 спортсменів із Кременчука та Горішніх Плавнів отримали нові спортивні розряди. Про це йдеться у наказі Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації.

Розряди кандидатів у майстри спорту із дзюдо отримали троє вихованців Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного — Єлизавета Дмитренко, Поліна Питоня та Віталій Шаляпін. Вони посіли ІІІ-ті місця у Всеукраїнському турнірі з дзюдо серед чоловіків та жінок пам’яті мера Кременчука О. Бабаєва. 

Також серед кандидатів у майстри спорту двоє спортсменів — вихованців Горішньоплавнівської дитячо-юнацької спортивної школи № 1:

  • Євгеній Лемешко — велосипедний спорт;
  • Данило Погрібний — плавання.

Підвищили свої спортивні розряди іще двоє спортсменів із Горішніх Плавнів: Євген Пономаренко, вихованець спортивно-стрілецького клубу «Фенікс» має І спортивний розряд із кульової стрільби. Такий же спортивний розряд має і Артем Єфімовський, вихованець Горішньоплавнівської ДЮСШ № 1 — із шахів.

Нагадаємо, у липні нові спортивні розряди отримали 55 спортсменів із Кременчука та Горішніх Плавнів.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: спорт спортивний розряд кандидат у майстри спорту
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх