Юні спортсмени Кременчука та Горішніх Плавнів у вересні отримали нові спортивні розряди

Нові розряди спортсмени отримали за здобутки у велосипедному спорті та дзюдо, плаванні, кульовій стрільбі та шахах
У вересні 8 спортсменів із Кременчука та Горішніх Плавнів отримали нові спортивні розряди. Про це йдеться у наказі Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації.
Розряди кандидатів у майстри спорту із дзюдо отримали троє вихованців Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного — Єлизавета Дмитренко, Поліна Питоня та Віталій Шаляпін. Вони посіли ІІІ-ті місця у Всеукраїнському турнірі з дзюдо серед чоловіків та жінок пам’яті мера Кременчука О. Бабаєва.
Також серед кандидатів у майстри спорту двоє спортсменів — вихованців Горішньоплавнівської дитячо-юнацької спортивної школи № 1:
Підвищили свої спортивні розряди іще двоє спортсменів із Горішніх Плавнів: Євген Пономаренко, вихованець спортивно-стрілецького клубу «Фенікс» має І спортивний розряд із кульової стрільби. Такий же спортивний розряд має і Артем Єфімовський, вихованець Горішньоплавнівської ДЮСШ № 1 — із шахів.
Нагадаємо, у липні нові спортивні розряди отримали 55 спортсменів із Кременчука та Горішніх Плавнів.
