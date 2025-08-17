У липні спортсменам Кременчука та Горішніх Плавнів присвоїли нові спортивні розряди

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 88

Нові розряди спортсмени отримали за здобутки у веслуванні та художній гімнастиці, дзюдо та таеквон-до ІТФ

У липні 55 спортсменів із Кременчука та Горішніх Плавнів отримали нові спортивні розряди. Про це йдеться у наказі Управління молоді та спорту Полтавської облвійськадміністрації.

Розряди кандидатів у майстри спорту отримали 15 художніх гімнасток — вихованок Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1. Із цієї ж спортивної школи двоє спортсменів — Назар Стрелічев та Артем Пархоменко — стали кандидатами у майстри спорту із таеквон-до ІТФ. Двоє вихованців Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи боротьби дзюдо отримали розряд КМС із дзюдо — це Владислав Шевченко та Максим Васецький. Також кандидатом у майстри спорту із веслування став Владислав Байдак, вихованець Горішньоплавнівської дитячо-юнацької спортивної школи №3.

Окрім того, 22 вихованки Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 отримали І (Перший) спортивний розряд із художньої гімнастики. Такий же розряд присвоїли 4-м веслувальникам цієї ж спортивної школи. Приєдналися до них також 9 веслувальників із Горішньоплавнівської дитячо-юнацької спортивної школи №3.

Нагадаємо, у травні нові спортивні розряди отримали 12 спортсменів із Кременчука, Горішніх Плавнів, Козельщини та Глобиного.



