На Полтавщині жінка вперше отримала український паспорт у 75 років

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 591

Вона все життя прожила в Україні з паспортом СРСР і лише тепер оформила сучасний документ

У Нових Санжарах на Полтавщині 75-річна жінка вперше отримала паспорт громадянки України у вигляді ID-картки. До цього часу вона все життя проживала на території України з паспортом СРСР. Про це повідомили у пресслужбі Міграційної служби Полтавської області.

Відомо, що до Новосанжарського сектору звернулася місцева жителька, яка народила та виховала п’ятьох дітей, однак ніколи не мала українського паспорта і офіційно не працювала.

Звернутися до міграційної служби жінку переконала онука, адже через відсутність документа бабуся не могла отримувати соціальні виплати, передбачені законодавством України.

Фахівці міграційної служби провели всі необхідні перевірки, встановили належність жінки до громадянства України та оформили і видали їй новий паспорт.

У міграційній службі нагадують, що кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт, адже документ є необхідним для реалізації основних прав і соціальних гарантій.

Нагадаємо, кілька років тому переселенець з Луганщини, який нині мешкає у Кременчуцькому районі вперше отримав паспорт громадянина України.