На Полтавщині припиняться опади, але морози посиляться—прогноз на 16–20 січня

Наприкінці тижня Полтавщина опиниться під впливом Сибірського антициклону. Сніг припиниться, однак істотного потепління синоптики не прогнозують — морози посиляться
Тилова частина циклону, що принесла на Полтавщину сніжну погоду, вже у п’ятницю зміниться впливом відрогу Сибірського антициклону. Унаслідок цього опади поступово припиняться, подекуди з’являтимуться прояснення, однак морозна погода збережеться. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
Наприкінці тижня температура повітря вночі опускатиметься до 13–18° морозу, вдень—8–13° морозу.
Прогноз на найближчі дні:
16 січня—хмарно з проясненнями. Уночі місцями невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі—12–17 градусів морозу, вдень—7–12 нижче нуля.
17–18 січня—мінлива хмарність, без опадів. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, пориви сягатимуть 5–10 м/с. Температура вночі—13–18 градусів морозу, вдень—8–13 морозу.
19–20 січня—мінлива хмарність, без опадів. Місцями зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі—11–16 морозу, вдень—5–10 нижче нуля.
