На Полтавщині триває операція «Мігрант»: за тиждень видворили громадянина Грузії, а росіянина відправили до спецзакладу

На Полтавщині продовжуються заходи в межах операції «Мігрант». Лише за минулий тиждень правоохоронці виявили двох іноземців, які перебували на території України незаконно. Про це повідомили у Міргаційній службі Полтавської області.

Одого з них — громадянина Росії — помістили до пункту тимчасового перебування іноземців у Чернігівській області.

Іншого, громадянина Грузії, який проживав в Україні нелегально з 2012 року та неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, примусово видворили за межі держави.

За час проведення операції в області задокументували 114 порушень міграційного законодавства та виявили 23 неврегульованих мігрантів. У 20 випадках прийнято рішення про примусове повернення на батьківщину, ще у трьох — про примусове видворення.

Нагадаємо, за два тижні від початку роботи операції «Мігрант» в області викрили 16 незаконних мігрантів та задокументували 66 фактів порушення міграційного законодавства.