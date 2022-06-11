Українська книга в Польщу: у Кременчуці збирають книги для біженців

У Кременчуці ініціативна група Сергія Радченка «Ми поряд» вдруге ініціював збір україномовних книг для біженців, які в «пошуках безпеки та прихистку опинилися у Польщі».
Якщо маєте книги українською, які збереглися у хорошому стані, приносьте до штабу за адресою: вул. 29 Вересня, 10/24. Інформацію можна уточнити у Валерії.
Вітається дитяча і підліткова література, адже в основному виїхали мами з дітьми.
Давайте разом підтримувати нашу культуру та людей у час війни.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер