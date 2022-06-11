23 212 видали продуктових наборів: як минула доба у Кременчуці

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Звіт по Кременчуку за 10 червня, 107-ий день повномасштабної війни

Міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький у щоденному звіті розповів, як минула 107 доба повномасштабної війни.

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на ранок 11 червня зареєстровано 24 682 особи.

Протягом минулої доби до Центру тимчасового розміщення «Кременчук» звернулося 15 осіб, усі були розселені. Всього з початку повномасштабної війни до цього Центру звернулися 14009 осіб.

Від початку війни кременчужанами надано 1166 приватних жител для безоплатного розміщення 3646 внутрішньо переміщених осіб.

Вчора внутрішньо переміщеним особам видано 476 продуктових наборів. Всього видано 23 212 продуктових наборів.

Для отримання допомоги звертайтеся на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» (телефон 0 800 33 22 21). За весь час на гарячу лінію звернулося 26261 особа, за попередню добу - 350 осіб.

Для потреб внутрішньо переміщених осіб Центру тимчасового розміщення «Кременчук» (вул. Єднання України, 7) наразі необхідні:

- матраси, ковдри, подушки, постільна білизна;

- продукти харчування;

- підгузки дитячі;

- засоби гігієни та мийні засоби;

- посуд (сковорідки, каструлі, чайники, інше);

- літній одяг та взуття.

А також завжди потрібна допомога сильних чоловіків та жінок з добрим та чуйним серцем. У великій війні немає малої допомоги!

За минулу добу в Кременчуці народилося 7 немовлят, у тому числі одне – у родині переселенців.

24 постраждалі від війни цивільні особи прибули на лікування в заклади охорони здоров'я. Всього у медичних закладах Кременчука перебувають на лікуванні 28 цивільних осіб, які постраждали від війни (троє на лікуванні в денному стаціонарі та 25 - на стаціонарному).

- Доба в Кременчуці пройшла без повітряних тривог. Але це не привід розслаблятися, адже ворог продовжує завдавати ракетних ударів по всій території України. Не ігноруйте сигналів тривоги - почувши їх, відразу йдіть в укриття! Від цього залежить ваше життя.

Правоохоронці продовжували посилене патрулювання вулиць міста. Інформації про тяжкі злочини не надходило. Нагадую, у місті з 22:00 до 5:00 діє комендантська година, в цей час залишайтеся вдома, - додав Віталій Малецький.

Зранку на маршрути Кременчука виїхали 33 тролейбуси, 5 комунальних автобусів та 83 автобуси приватних перевізників.

Комунальні підприємства Кременчука працюють у звичайному режимі.

Працівники КП «Благоустрій Кременчука» виконували прибирання на вулицях міста, проводили видалення аварійних дерев, покіс, працювали у парках та скверах міста.

Працівники «Кременчукводоканалу» забезпечували нормальне функціонування водогону та каналізаційної системи, виконували ремонтні та профілактичні роботи на мережах. Лабораторія підприємства контролює відповідність питної води санітарним нормам.

• КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки.

• КАТП-1628 здійснювало вивіз сміття з приватного сектора та житлових кварталів, проводило прибирання вулиць, у тому числі з використанням автопилососу, чистило ливнівки. КП «ШРБУ» продовжує ремонт автошляхів, у тому числі з використанням фрези та асфальтоукладальника. Проводиться оновлення дорожньої розмітки. Виконуються інші роботи з утримання дорожньої інфраструктури.

КП «Теплоенерго» проводить підготовку до опалювального сезону, виконує профілактичні роботи на тепломережах, ремонти теплових камер, інші роботи.

Разом працюємо на перемогу!