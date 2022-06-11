Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Кременчук, Благодійність

Кременчужани можуть допомогти самотнім людям похилого віку

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 139

 

У Кременчуці стартує проєкт «Допомога Ба та Ді»

У Кременчуці стартує проєкт «Допомога Ба та Ді». Його організаторами є Молодіжний парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Таким чином кременчужани можуть допомогти самотнім людям похилого віку, у яких немає близьких та рідних – тим, хто перебуває на обліку територіальних центрів міста Кременчука.

Як допомогти:

  • заповнити анкету за посиланням;
  • обрати для себе один з видів допомоги (привітати з Днем народження або купити продуктовий набір);
  • чекати на дзвінок;
  • отримати інформацію про тих самотніх Ба чи Ді;
  • купити подарунок на День народження або, якщо ви обрали другий варіант допомоги, продуктовий набір та приносите до офісу проєкту;
  • соціальний працівник територіального центру передає вашу допомогу;
  • ви отримуєте фотопідтвердження, що ваша допомога надійшла адресанту.

Задля безпеки самотніх людей похилого віку у жодному з кроків акції особисті дані бабусі чи дідуся нікому не передаватимуться.

Перший дедлайн буде 14 червня.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: дідусь бабушка допомога благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх