Кременчужани можуть допомогти самотнім людям похилого віку

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 139

У Кременчуці стартує проєкт «Допомога Ба та Ді». Його організаторами є Молодіжний парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Таким чином кременчужани можуть допомогти самотнім людям похилого віку, у яких немає близьких та рідних – тим, хто перебуває на обліку територіальних центрів міста Кременчука.

Як допомогти:

заповнити анкету за посиланням ;

обрати для себе один з видів допомоги (привітати з Днем народження або купити продуктовий набір);

чекати на дзвінок;

отримати інформацію про тих самотніх Ба чи Ді;

купити подарунок на День народження або, якщо ви обрали другий варіант допомоги, продуктовий набір та приносите до офісу проєкту;

соціальний працівник територіального центру передає вашу допомогу;

ви отримуєте фотопідтвердження, що ваша допомога надійшла адресанту.

Задля безпеки самотніх людей похилого віку у жодному з кроків акції особисті дані бабусі чи дідуся нікому не передаватимуться.

Перший дедлайн буде 14 червня.