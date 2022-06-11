У Кременчуці стартує проєкт «Допомога Ба та Ді»
У Кременчуці стартує проєкт «Допомога Ба та Ді». Його організаторами є Молодіжний парламент Кременчука та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Таким чином кременчужани можуть допомогти самотнім людям похилого віку, у яких немає близьких та рідних – тим, хто перебуває на обліку територіальних центрів міста Кременчука.
Як допомогти:
- заповнити анкету за посиланням;
- обрати для себе один з видів допомоги (привітати з Днем народження або купити продуктовий набір);
- чекати на дзвінок;
- отримати інформацію про тих самотніх Ба чи Ді;
- купити подарунок на День народження або, якщо ви обрали другий варіант допомоги, продуктовий набір та приносите до офісу проєкту;
- соціальний працівник територіального центру передає вашу допомогу;
- ви отримуєте фотопідтвердження, що ваша допомога надійшла адресанту.
Задля безпеки самотніх людей похилого віку у жодному з кроків акції особисті дані бабусі чи дідуся нікому не передаватимуться.
Перший дедлайн буде 14 червня.
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