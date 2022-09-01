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Топ новина, Кременчук, Освіта, Інтерв'ю

«Сильно боялася зробити помилку!» Інтерв'ю з кременчуцькими ліцеїстами, які набрали 200 балів на мультитесті

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 371

 

Випускники розповіли, як вони готувалися до тестування і як його проходили

У Кременчуці 32 випускники набрали 200 балів на Національному мультитесті, який замінив ЗНО, деякі – одразу з кількох предметів. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з шістьма 200-бальниками з різних ліцеїв нашого міста. І вони розповіли, як готувалися до тестування і як його проходили.

У ліцеї №11 «Гарант» 10 дітей набрали 200 балів на НМТ, із них двоє – з трьох предметів, двоє – з двох (українська мова та історія). Серед них – Марина Барановська, вона сумарно отримала 600 балів з трьох предметів, це максимальний результат.

Марина Барановська
Марина Барановська

- Чи важко тобі було готуватися і складати тест?

Готуватися було складно, бо я ж готувалася до ЗНО, а воно набагато складніше, ніж цей тест. А сам мультитест – нескладний, бо усі завдання були з минулих років і часто повторювалися. Тому я йшла і знала майже всі відповіді. Нових тестів майже не було.

- Які предмети ЗНО ти планувала складати?

Українську мову та літературу, профільну математику та географію.

- На мультитесті була ж ще історія України, ти готувалася до неї?

Як до ДПА, особливої уваги цьому предмету не приділяла.

- Чи займалася з репетитором під час підготовки?

Так, спочатку з трьох предметів до ЗНО, включаючи географію. Але потім заняття з географії припинилися, і я взяла репетитора з історії.

- Коли ти знаходилася на тесті, вили сирени?

Ні, не було. На мультитест давалося дві години, але я все написала за півтори.

- Вирішила, куди збираєшся вступати?

Навчатимуся в Одесі на маркетолога.

15 випускників ліцею «Політ» отримали рекордні 200 балів. Максим Гладкий набрав 200 балів з української мови та математики.

Максим Гладкий
Максим Гладкий

- Тобі було важко готуватися і складати НМТ?

Якщо чесно, взагалі ні. У кінці травня закінчився навчальний рік, а в мене була здача 28 липня, я два місяці готувався кожен день.

- На твою думку, що було простіше складати: мультитест чи ЗНО?

Мультитест! Бо там завдання набагато легші, немає складного останнього блоку, як у ЗНО. Завдань взагалі менше.

- А які предмети планував складати на ЗНО?

Українська мова і математика – обов'язкові, плюс англійська мова і географія.

- Чи займався з репетитором?

Ні, взагалі ніколи не займався з репетитором.

- Коли ти знаходився на мультитесті, лунали повітряні тривоги?

Ні, не було.

- Куди плануєш далі вступати на навчання?

Я вже вступив у Національний університет біоресурсів і природокористування у Києві, спеціальність – інженерія програмного забезпечення.

9 учнів ліцею №4 «Кремінь» показали найвищі результати на НМТ (із них одна людина набрала 200 балів з трьох предметів і одна – з двох). ТЪ поговорив з Анною Речкаловою, у якої 200 балів з історії України, математики та української мови.

Анна Речкалова
Анна Речкалова

- Як тобі було складати мультитест, готуватися до нього?

Я перед тим, як складати, ніч не могла спати. Але коли прийшла туди, зовсім не нервувала. Не скажу, що мені було дуже складно, але я готувалася до української мови рік із репетитором. Математику у школі я у профільному класі вчила і у мене була сильна вчителька, тому я майже додатково не займалася. А історію вчила сама буквально за два місяці.

- Які предмети планувала складати на ЗНО?

Географію, англійську та українську мови та математику.

- З репетитором з інших предметів, крім української, займалася?

Займалася ще з англійської, але потім мені стало це непотрібним.

- Коли складала тест, тоді були повітряні тривоги?

Ні, не було.

- Як вважаєш, що простіше скласти – мультитест чи ЗНО?

Я вважаю, що мультитест. Тому що у ЗНО є, наприклад, відкриті частини, де українська мова – це ще твір, математика – задачі (остання задача з параметром, що є дуже складним). Тому мультитест був легшим, але більше нервували через те, що одна помилка – мінус близько 8 балів. Тому це збивало, сильно боялася зробити помилку, щоб бали сильно не занизили.

- Куди плануєш вступати, що обрала для себе?

Я подала документи у Києво-Могилянську академію на спеціальність «Інженерія програмного забезпечення».

Альбіна Журавель – учениця ліцею №25 «Гуманітарний колегіум», яка набрала 200 балів з математики.

Альбіна Журавель
Альбіна Журавель

- Як тобі було готуватися до мультитесту і складати його?

Я почала готуватися на початку 11 класу. У цілому навчалася самостійно, але в мене також був репетитор з математики, до нього я ходила один раз на тиждень. І провчилася так пів року, до початку воєнних дій. Далі вже до НМТ я готувалася за місяць, мені допомагали такі безкоштовні курси як iLearn, дивилася безкоштовні вебінари на YouTube, де вчитель пояснював різні теми. І так мені вдалося систематично підготуватися до тесту. Звісно, НМТ значно легший, ніж ЗНО, він не включає додаткові, ускладнені завдання. Я вивчала математику на базовому рівні, не на профільному, але склала.

- А які предмети ти хотіла складати на ЗНО?

Українська мова, математика, англійська та історія. Але історію як ДПА, не як ЗНО.

- Коли ти проходила мультитест, тоді були сигнали повітряної тривоги?

Мені пощастило, я не потрапила у тривогу і спокійно собі написала.

- Куди зараз плануєш вступати?

Уже вступила. Подала документи у Києво-Могилянську академію на бюджет, спеціальність «Психологія».

У ліцеї №10 «Лінгвіст» три учениці мають 200 балів на тестуванні, одна з них – з трьох предметів, інші – з одного (математики). Марія Петрова показала найвищий результат – по 200 балів з математики, української мови та історії України.

Марія Петрова
Марія Петрова

- Чи було тобі важко готуватися до мультитесту і складати його?

Ні, не було, тому що я готувалася з початку 11 класу до ЗНО. Я встигла пройти всю програму ЗНО, а мультитест – це його спрощена версія. У принципі мені було легко. Але математику я не дуже полюбляю, тому вона змусила мене попотіти.

- Які предмети ти збиралася складати на ЗНО?
Я не дуже зраділа, коли дізналася, що відмінили українську літературу, тому що я до неї дуже сильно готувалася, багато читала, конспекти робила. Тому це було не дуже приємно. І англійську мову, тому що у мене високий рівень, і я б її точно склала.

- Ти вважаєш, що простіше здавати мультитест або ЗНО?

Не дуже коректно їх порівнювати, тому що мультитест – це трішки інше, ніж ЗНО. Це інший формат, до якого треба по-іншому готуватися.

- Чи займалася з репетитором під час підготовки?

Я спочатку пробувала займатися математикою, десь місяць чи може трошки більше походила. Зрозуміла, що мені це не дуже подобається, не дуже комфортно, потім почалася війна і взагалі репетитори відмінилися. Я до всього готувалася сама і мені так простіше було.

- Коли ти складала мультитест, чи були повітряні тривоги?

Не було. Але я закінчила за 20 хвилин до того, як сплинув час, а як тільки я вийшла за двері, буквально зробила крок, почалася повітряна тривога. Там ще сиділи діти, їх відвели у бомбосховище. А я встигла буквально хвилина у хвилину!

- Ти вже вирішила, куди будеш вступати?

Я вже вступила! У КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

У ліцеї №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя четверо учнів отримали по 200 балів (двоє – з двох предметів і двоє – з одного). Назарій Радіченко набрав 200 балів з математики та української мови.

Назарій Радіченко з Оксаною Гадасюк з ліцею №17, яка має 200 балів з української мови та історії України
Назарій Радіченко з Оксаною Гадасюк з ліцею №17, яка має 200 балів з української мови та історії України

- Чи важкі були підготовка і здача мультитесту?

Не важко, тому що час розпланували нормально і потроху готувалися. Якраз до НМТ були готові, не сильно напружуючись. У нас була дистанційка, тож вдома сиділи, готувалися за комп'ютером.

- Які предмети складав би на ЗНО?

Українську та англійську мови, математику і четвертим предметом історію брав (але тільки як ДПА).

- Що простіше складати – мультитест чи ЗНО?

Звичайно, що мультитест! ЗНО – це набагато важче, бо там набагато більше завдань, є завдання відкритої форми. А НМТ – це тести.

- Чи займався з репетитором під час підготовки?

Ні, ніколи з репетиторами не займався. Готувався сам.

- Коли проходив мультитест, були сигнали повітряної тривоги?

На щастя, так склалося, що не було.

- Куди збираєшся вступати зараз, яку професію обрав?

У КПІ вступаю у Києві, документи подав на програміста.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: интервью школярі випускники тестування ліцеї
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