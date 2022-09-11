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Вулицю Кременчука назвали на честь Катерини Ющенко, яка першою створила мову програмування для комп'ютера

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 218

 

Вулицю Генерала Ірінєєва перейменували на честь винахідниці

Вулицю Генерала Ірінєєва перейменували на честь винахідниці Катерини Ющенко, інформує мерія.

Катерина Логвинівна першою у світі створила мову програмування для комп'ютера. Її розробка «Адресна мова програмування» випередила мову Фортран на 2 роки, Кобол на – 3, а Алгол – на 5. Катерина Ющенко була першою у Радянському Союзі жінкою-доктором фізико-математичних наук, якій цей ступінь був присвоєний за піонерські роботи з програмування.

Катерина родом з Чигирина на Черкащині. Зростала у вчительській сім’ї. У 17 років як дочку «ворога народу» (батьків засудили на 10 років тюрми) її відрахували з Київського університету. Продовжити навчання вдалося в Узбекистані.

До України Катерина повернулася у 1946 році. Спочатку вивчала у Львові теорію ймовірностей та математичну статистику. Згодом очолила відділ програмування Інституту математики АН УРСР, керувала секцією Ради з кібернетики та була членом редколегії журналу «Кібернетика».

Серед учнів Катерини Ющенко – понад 50 кандидатів та 14 докторів наук. Винахідниця підготувала понад 300 наукових праць, частину яких видали у Франції, Німеччині, Угорщині, Чехословаччині та Данії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: перейменування вулиці наука програмування науковці
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