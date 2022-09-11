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Кременчук, Полтавщина

Звичайні жителі Полтавської області прихистили у себе 30 тисяч переселенців

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 156

 

Загалом до нашої області під час війни приїхало 200 тисяч людей з інших регіонів

Полтавщина під час повномасштабного вторгнення рф прихистила майже 200 тисяч людей з інших регіонів. Понад 30 тисяч із них – поселили у себе звичайні жителі області, які взяли участь у державній програмі «Прихисток». Про це заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За цією програмою людям, які прийняли внутрішньо переміщених осіб, виплачують компенсацію, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

- Так, понад 9,3 тисячі приватних домовласників Полтавщини отримають 16,4 млн грн виплат за березень-червень. 14,6 млн вже перерахували жителям області. Громади продовжують цю роботу, працюють із банками, тому тим, хто ще не отримав, скоро надійдуть кошти. Дякую кожному небайдужому жителю Полтавщини, який у цей нелегкий час допомагає переселенцям, – сказав Дмитро Лунін.

Ще більше 6 тисяч домовласників мають отримати грошову допомогу за розміщення переселенців від міжнародних організацій – 31,3 млн грн від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Червоного Хреста. Відповідні заявки направлені.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна переселенці житло компенсація
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