Звичайні жителі Полтавської області прихистили у себе 30 тисяч переселенців

Полтавщина під час повномасштабного вторгнення рф прихистила майже 200 тисяч людей з інших регіонів. Понад 30 тисяч із них – поселили у себе звичайні жителі області, які взяли участь у державній програмі «Прихисток». Про це заявив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За цією програмою людям, які прийняли внутрішньо переміщених осіб, виплачують компенсацію, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.
Ще більше 6 тисяч домовласників мають отримати грошову допомогу за розміщення переселенців від міжнародних організацій – 31,3 млн грн від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного Червоного Хреста. Відповідні заявки направлені.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер