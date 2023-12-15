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Робота Єристівського ГЗК сприяє покращенню освітніх умов у Пришибській громаді

Вчора, 21:00 Переглядів: 140 Новини компаній

Компанія Ferrexpo кілька років поспіль співпрацює з Пришибською громадою задля створення умов для зростання щасливого покоління

Завдяки податковим відрахуванням Єристівського ГЗК, що входить до складу компанії Ferrexpo, бюджет Пришибської громади має можливість інвестувати в освіту підростаючого покоління.

Зокрема, Пришибський ліцей «Лідер», де загальну освіту опановують 204 дитини, може має укриття, де достатньо зручних місць для навчання, спеціальні столи й дошки. Під час повітряної тривоги в приміщенні можуть безпечно одночасно займатися різні класи. Тут створені умови для безпечного перебування, комфортного навчання й цікавого дозвілля.

В укритті є й можливість займатися на тренажерах. Вони встановлені в окремому приміщенні, де займаються діти з особливими освітніми потребами.

У підвалі закладу функціонує їдальня, а в жовтні поточного року в ліцеї відкрили клас безпеки, де можна не лише здобути теоретичні знання, а й напрацювати практичні навички, що стануть у пригоді й допоможуть зберегти життя та здоров’я під час ймовірних надзвичайних ситуацій.

Компанія Ferrexpo кілька років поспіль співпрацює з Пришибською громадою задля створення умов для зростання щасливого покоління.

Зокрема, Ferrexpo подбала про те, щоб ліцей мав усе необхідне для якісного облаштування освітнього процесу й надала допомогу у ремонті навчальних аудиторій та решти приміщень.

Незабаром у ліцеї відкриють відремонтований спортзал, на облаштування якого були виділені кошти з місцевого бюджету Пришибської громади.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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