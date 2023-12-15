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Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:00 Переглядів: 143

 

Холодно та мокро

Вихідними кременчужанам прогнозують хмарну та мокру погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 16 грудня, вдень очікується 0°C. Протягом дня буде триматися хмарна погода. Вітер постійно змінюватиме свої напрямки. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний сніг.

Наступного дня, 17 грудня, вдень стовпчики термометрів покажуть +2°C. Протягом усього дня теж буде триматися хмарна погода. Вітер буде південно-східним. Дощ зі снігом, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора зміниться на дрібний дощ.

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Автор: Дарія Згура
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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