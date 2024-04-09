На Полтавщині перекинулася вантажівка з зерном — водій був п'яний

Учора, 8 квітня, близько 18.20 поблизу селища Машівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, 62-річний водій вантажівки не впорався з керуванням і перекинувся на автомобілі. Внаслідок цього на узбіччя із вантажівки висипалося зерно. Ані водій, ані інші учасники дорожнього руху не постраждали.
На місці події працювали поліція, рятувальники та місцева служба автомобільних доріг.
Також під час оформлення аварії правоохоронці встановили, що водій вантажівки був за кермом п'яний.
На чоловіка поліцейські склали два адмінпротоколи за:
Нагадаємо, цими вихідними у Гадячі п’яний водій збив 12-річну дівчинку.
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