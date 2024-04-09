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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині перекинулася вантажівка з зерном — водій був п'яний

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 356

 

Жертв та постраждалих немає

Учора, 8 квітня, близько 18.20 поблизу селища Машівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 62-річний водій вантажівки не впорався з керуванням і перекинувся на автомобілі. Внаслідок цього на узбіччя із вантажівки висипалося зерно. Ані водій, ані інші учасники дорожнього руху не постраждали.

На місці події працювали поліція, рятувальники та місцева служба автомобільних доріг.

Також під час оформлення аварії правоохоронці встановили, що водій вантажівки був за кермом п'яний.

На чоловіка поліцейські склали два адмінпротоколи за:

  • ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції);
  • ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Нагадаємо, цими вихідними у Гадячі п’яний водій збив 12-річну дівчинку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина ДТП аварія вантажівка
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