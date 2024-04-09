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Кременчук, Полтавщина

Не має бути спекуляцій: в Україні оновлять перелік бронювання військовозобов'язаних

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 247

 

Голова уряду дав доручення профільним міністерствам  внести оновлену постанову про бронювання військовозобов'язаних. А також переглянути перелік підприємств критичної інфраструктури

Сьогодні, 9 квітня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену постанову про бронювання. А також визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Про це йдеться у телеграм-каналі Дениса Шмигаля.

«Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій», — написав голова уряду.

За словами Прем’єр-міністра, потрібні чіткі та зрозумілі критерії бронювання, які не викликатимуть питань у суспільства та війська.

«Тому дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури», — повідомляє Денис Шмигаль.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років.

Ще один підписаний закон Зеленським — про електронний кабінет військовозобов’язаного. Що про це думають кременчужани можна подивитися в опитуванні «Кременчуцького Телеграфа»:


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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Кадровик.UA
Теги: Кременчук Полтавщина війна мобілізація
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