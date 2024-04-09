Не має бути спекуляцій: в Україні оновлять перелік бронювання військовозобов'язаних

Голова уряду дав доручення профільним міністерствам внести оновлену постанову про бронювання військовозобов'язаних. А також переглянути перелік підприємств критичної інфраструктури
Сьогодні, 9 квітня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам внести оновлену постанову про бронювання. А також визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. Про це йдеться у телеграм-каналі Дениса Шмигаля.
За словами Прем’єр-міністра, потрібні чіткі та зрозумілі критерії бронювання, які не викликатимуть питань у суспільства та війська.
Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років.
Ще один підписаний закон Зеленським — про електронний кабінет військовозобов’язаного. Що про це думають кременчужани можна подивитися в опитуванні «Кременчуцького Телеграфа»:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.