Поблизу Соснівки водій автівки збив велосипедиста

Сьогодні, 9 квітня, близько 5.50 на дорозі сполученням Полтава-Олександрія водій автомобіля збив велосипедиста. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Соснівка Кременчуцького району.
За попередньою інформацією, автомобіль Skoda під керуванням місцевого водія зіткнувся із велосипедом, яким керував місцевий мешканець. 44-річного велосипедиста госпіталізували.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286: Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, у Гадячі п’яний водій збив 12-річну дівчинку.
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