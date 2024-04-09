Поблизу Соснівки водій автівки збив велосипедиста

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Сьогодні, 9 квітня, близько 5.50 на дорозі сполученням Полтава-Олександрія водій автомобіля збив велосипедиста. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Соснівка Кременчуцького району.

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda під керуванням місцевого водія зіткнувся із велосипедом, яким керував місцевий мешканець. 44-річного велосипедиста госпіталізували.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286: Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у Гадячі п’яний водій збив 12-річну дівчинку.