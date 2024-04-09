Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Павлом Курилом

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого
Завтра, 10 квітня, Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Павлом Курилом. Про це повідомляють у Департаменті соціального захисту Кременчука.
Внаслідок отриманого поранення військовий помер у лікарні. У нього лишилися мати, брат та донька.
Прощання та поховання Павла Курила відбудеться завтра, 10 квітня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
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