На Полтавщині збивали російські безпілотники: внаслідок падіння уламків сталася пожежа у Решетилівській громаді

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 414

Під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: у Решетилівській громаді внаслідок падіння уламків збитих дронів сталася пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, вогонь охопив 0,2 га відкритої території. на місці працюють рятувальники для ліквідації загоряння. Попередньо внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Нагадаємо, також сьогодні близько 10.10 вибухи чули й жителі Кременчуцького району.