Шість років за ґратами проведе чоловік, який зґвалтував 13-річну пасербицю

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцю Миргородського району, засудженому за зґвалтування неповнолітньої падчерки. Йому призначили 6 років ув’язнення та на 3 роки позбавлено права обіймати посади, пов’язані з навчанням, вихованням дітей, або здійснювати діяльність щодо роботи з дітьми. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У 2024 році 63-річний чоловік удома зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки. Невдовзі неповнолітня народила дитину.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік визнав. Заявив про готовність підтримувати неповнолітню у вихованні й утриманні дитини. Проте не погодився з призначеним покаранням і оскаржив вирок.

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали доводи ювенальних прокурорів, що визнання вини, готовність допомагати не свідчать про щире каяття, а також жодним чином не зменшують суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення.

Чоловік відбуватиме покарання за ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України.