Зима близько. Синоптики очікують сніг на Полтавщині
Сьогодні, 21:01
Переглядів: 229
Після похолодання 19–20 листопада температура знову підвищиться
Цього тижня синоптики обіцяють мінливу погоду та перший сніг, про це повідомив Полтавський гідрометцентр.
- 18 листопада очікується хмарність із проясненнями. Вночі без істотних опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7–12 м/с, пориви до 15–20 м/с. Температура протягом доби 8–13° тепла.
- 19 листопада буде хмарно, часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура 0–5° тепла.
- 20 листопада синоптики прогнозують хмарну погоду з невеликим дощем і місцями мокрим снігом. Температура вночі 0–5° тепла, вдень 2–7° тепла.
- 21–22 листопада очікується мінлива хмарність і періодичний невеликий дощ. Вітер південної чверті, 5–10 м/с.
Перший сніг на 19 листопада прогнозувала і синоптикиня Наталка Діденко.
Нагадаємо, торік перший сніг на Полтавщині випав 13 листопада — тоді через негоду знеструмленими залишились 43 населені пункти.
