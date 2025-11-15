На наступному тижні очікується перший сніг та різке похолодання

За прогнозом синопткині Наталки Діденко, 19 листопада в Україні випаде перший сніг. Опади очікуються у західних, північних та окремих центральних областях.

Ближчими днями погода буде нестійкою. У суботу атмосферний фронт принесе невеликі дощі. Температура повітря протягом суботи становитиме +8…+12°C, на півдні та південному заході — до +14°C. У західних та північних областях розпочнеться похолодання, вдень буде +5…+8°C.

У неділю більшість регіонів, окрім південних областей, відчують суттєве похолодання до +3…+8°C. У понеділок температура тимчасово підвищиться, однак вже 19–20 листопада на заході, півночі та подекуди в центрі прогнозують істотне зниження температури та сніг.