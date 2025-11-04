Жовтень на Полтавщині був теплішим за норму та з дощами — синоптики

Жовтень на Полтавщині видався теплішим за норму. Протягом місяця спостерігали нестійкий температурний режим — від осіннього тепла до прохолодних днів. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології 3 листопада.

Опади пройшли по всій території області. У північних і південно-західних районах дощі були значними, що позитивно вплинуло на вологість ґрунту.

За даними агрометеорологів, верхній шар ґрунту на більшій частині області зволожений на 25–45 см, місцями — до 60–65 см. Глибше ґрунт залишається сухим.

Озима пшениця продовжує ріст і розвиток. На ранніх посівах фіксують початок і масове кущіння, а на пізніших — появу 2–3 листочків.

Нагадаємо, вересень 2025 року синоптики називають теплішим за норму на 1–2°С.