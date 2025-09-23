Вересень на Полтавщині — тепліший за норму, але з дефіцитом опадів

Вересень 2025 року синоптики називають теплішим за норму на 1–2°С. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Що ж до опадів, то синоптики зазначають, що у вересні в області випали дощі різної інтенсивності, місцями значні, і це частково поповнило запаси вологи у верхніх шарах ґрунту. Проте на деяких територіях ґрунт залишається слабозволоженим.

Загалом, за даними синоптиків, від початку року по першу декаду вересня на Полтавщині випало 44–53% річної норми опадів — більше, ніж за аналогічний період у 2017 та 2024 роках. Проте аграрії стверджують: при роботі на полях все ще відчувається значний дефіцит вологи.

Нагадаємо, торік на Полтавщині влітку синоптики фіксували найбільшу кількість днів без опадів.