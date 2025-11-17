Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 18 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
туп. 1-й Гайдамацький, 3-6
туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5
вул. Академіка Герасимовича, 53-84А
вул. Василя Стуса, 18-46
вул. Григорія Чуркіна, 2-38
вул. Івана Миколайчука, 3-23/19
вул. Космонавтів, 19/14-86
вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56
вул. Ліщинова, 1А-46
вул. Михайлівська, 16/42-21
вул. Небесної Сотні, 31,37,39
вул. Олександрійська, 41/2
вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37
вул. Різдвяна, 18Б
вул. Софіївська, 41/26-55/35
вул. Тіниста, 1/5-48
вул. Чорноморська, 1/9-24/35
вул. Чумацький Шлях, 45-67
пров. Вагонобудівний, 2/34-32
пров. Василя Стуса, 2,2А
пров. Гайдамацький, 2/55-45
пров. Грузинський, 11-27
пров. Івана Паторжинського, 1-12
пров. Космічний, 3-19
пров. Лікаря Самойловича, 3-93
пров. Михайлівський, 1Б-20
пров. Пилипа Орлика, 2/53-24
пров. Сергія Петренка, 1-21
просп. Полтавський
вул. А. Ізюмова
вул. Б. Урбанського
вул. Б. Чичибабіна
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бузкова
вул. В. Баранова
вул. В. Винниченка
вул. В. Кришталя
вул. В. Симоненка
вул. Газопровідна
вул. Г. Чайки
вул. Гетьманська
вул. Д. Галицького
вул. Експресівська
вул. І. Нагнібіди
вул. І. Сікорського
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. М. Вовчка
вул. М. Грушевського
вул. М. Калачевського
вул. М. Кропивницького
вул. М. Міхновського
вул. Мрії
вул. Н. Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. О. Пчілки
вул. П. Оксанченка
вул. П-ка. Коваленка
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
вул. С. Кульчинського
вул. С. Наливайка
вул. Сосновська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Чайковського
вул. Я. Петруся
пров. А. Ізюмова
пров. Г. Ашкаренка
пров. Гурамішвілі
пров. Ємельяненко
пров. Караванний
пров. Кропивницького
пров. М. Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Правди
пров. Размислова
пров. Фізкультурний
пров. Я. Петруся
туп. Айвазовського
туп. Бажана
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Д. Апостола
туп. Кармелюка
пр. А. Ізюмова
квт. 287, 1
вул. Мрії, 3А-16А
квт. 287, 14,16
вул. Барвінкова, 2
вул. Данила Галицького, 4-39А
вул. Керченська
вул. Мрії, 12А
пров. Савинський, 2
вул. Експресівська, 22-58
вул. Размислова, 4
вул. Хортицька, 3-28/56
просп. Полтавський, 159-187/2
пров. Караванний, 1-48А
пр. 1-й Ягідний, 4,4А
пр. 2-й Ягідний, 2
пр. Дружби, 23
прсосп. Свободи, 73Ж
пров. Автобусний, 1-36
пров. Веселий, 23-36
пров. Кленовий, 2-22
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Миклухо-Маклая, 1-22
пров. Марії Заньковецької, 1-51
пров. Оксани Мешко, 3-21
пров. Подовжній, 1-7
пров. Робітничий, 3-27
пров. Сивашський, 2В-30/4
пров. Токарний, 3-26/14
пров. Трудовий, 3-14/12
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Урожайний, 3-20
пров. Ягідний, 2-39
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Академіка Герасимовича, 141-204
вул. Академіка Герасимовича, 3-58/1
вул. Білецьківська, 15-66
вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Виноградна, 39,52,54
вул. Василя Сухомлинського, 1А-15
вул. Віталія Базилевського, 1-44
вул. Володимира Івасюка, 51-114А
вул. Володимира Івасюка, 103-122
вул. Гарета Джонса, 1-17
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Гайдамацька, 147
вул. Євгена Коновальця, 3-9/2
вул. Європейська, 6/72,8/79
вул. Європейська, 60А
вул. Залізнична, 21-81
вул. Залізнична, 3-81
вул. Заміська, 3-21
вул. Зарічна, 6,12,16
вул. Залізнична, 21-81
вул. Заміська, 3-21
вул. Кагамлицька, 1/18-66
вул. Кагамлицька, 21/22-66
вул. Кавказька, 1Б
вул. Христини Алчевської, 5-25
вул. Івана Миколайчука,16/11-37
вул. Івана Приходька, 118А,120,122,126/1
вул. Івана Чорнобаби, 3-27
вул. Ланковий, 4-11/6
вул. Майора Пугача, 19/2
вул. Мане-Каца, 2/11-46
вул. Мирослава Скорика, 4-24
вул. Небесної Сотні, 45,51,54
вул. Нова, 15/14-28
вул. Новокагамлицька, 12-45
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Петра Прокоповича, 1-31
вул. Перекопська, 40
вул. Прирічна, 1-18
вул. Республіканська, 23-94
вул. Республіканська, 80,80А
вул. Світанкова, 2А-25
вул. Світанкова, 19-29
вул. Сержанта Мельничука, 16
вул. Сержанта Мельничука, 52-195
вул. Соломії Крушельницької, 44-79
вул. Троїцька, 51/42,61/52
вул. Тракторна, 3/1-22
вул. Чередницька, 116А
вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,129
вул. Ярослава Мудрого, 1-12
наб. Лейтенанта Дніпрова,1-42А
пров. Недогарський, 3-18/29
пров. Веселий, 10
пр. Заміський, 1/5-7
пр. Дружби, 3-15
квт. 287, 19,19А,23,28
просп. Лесі Українки, 65,69,71
вул. Якова Петруся, 140
вул. Полковника Оксанченка, 77 (2024)
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Івана Франка, 29-33
вул. Київська, 64-121
вул. Перекопська, 40
вул. Європейська, 60А
вул. Ярова, 1,3,5,7
просп. Полтавський, 277/2-281
пров. Веселий, 10.
