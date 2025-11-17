Олена Шуляк
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 18 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 по 18.00:

  • пров. Рівненський, 13Б.

З 6.00 по 18.00:

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3,4,5

  • вул. Академіка Герасимовича, 53-84А

  • вул. Василя Стуса, 18-46

  • вул. Григорія Чуркіна, 2-38

  • вул. Івана Миколайчука, 3-23/19

  • вул. Космонавтів, 19/14-86

  • вул. Лейтенанта Покладова, 23,30/56

  • вул. Ліщинова, 1А-46

  • вул. Михайлівська, 16/42-21

  • вул. Небесної Сотні, 31,37,39

  • вул. Олександрійська, 41/2

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

  • вул. Різдвяна, 18Б

  • вул. Софіївська, 41/26-55/35

  • вул. Тіниста, 1/5-48

  • вул. Чорноморська, 1/9-24/35

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67

  • пров. Вагонобудівний, 2/34-32

  • пров. Василя Стуса, 2,2А

  • пров. Гайдамацький, 2/55-45

  • пров. Грузинський, 11-27

  • пров. Івана Паторжинського, 1-12

  • пров. Космічний, 3-19

  • пров. Лікаря Самойловича, 3-93

  • пров. Михайлівський, 1Б-20

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

  • пров. Сергія Петренка, 1-21

  • просп. Полтавський

  • вул. А. Ізюмова

  • вул. Б. Урбанського

  • вул. Б. Чичибабіна

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бузкова

  • вул. В. Баранова

  • вул. В. Винниченка

  • вул. В. Кришталя

  • вул. В. Симоненка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Г. Чайки

  • вул. Гетьманська

  • вул. Д. Галицького

  • вул. Експресівська

  • вул. І. Нагнібіди

  • вул. І. Сікорського

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Комишанська

  • вул. М. Вовчка

  • вул. М. Грушевського

  • вул. М. Калачевського

  • вул. М. Кропивницького

  • вул. М. Міхновського

  • вул. Мрії

  • вул. Н. Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. О. Пчілки

  • вул. П. Оксанченка

  • вул. П-ка. Коваленка

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. С. Кульчинського

  • вул. С. Наливайка

  • вул. Сосновська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Чайковського

  • вул. Я. Петруся

  • пров. А. Ізюмова

  • пров. Г. Ашкаренка

  • пров. Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Караванний

  • пров. Кропивницького

  • пров. М. Клєцкова

  • пров. Полтавський

  • пров. Правди

  • пров. Размислова

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Я. Петруся

  • туп. Айвазовського

  • туп. Бажана

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Д. Апостола

  • туп. Кармелюка

  • пр. А. Ізюмова

  • квт. 287, 1

  • вул. Мрії, 3А-16А

  • квт. 287, 14,16

  • вул. Барвінкова, 2

  • вул. Данила Галицького, 4-39А

  • вул. Керченська

  • вул. Мрії, 12А

  • пров. Савинський, 2

  • вул. Експресівська, 22-58

  • вул. Размислова, 4

  • вул. Хортицька, 3-28/56

  • просп. Полтавський, 159-187/2

  • пров. Караванний, 1-48А

З 8.00 по 17.00:

  • пр. 1-й Ягідний, 4,4А

  • пр. 2-й Ягідний, 2

  • пр. Дружби, 23

  • прсосп. Свободи, 73Ж

  • пров. Автобусний, 1-36

  • пров. Веселий, 23-36

  • пров. Кленовий, 2-22

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Миклухо-Маклая, 1-22

  • пров. Марії Заньковецької, 1-51

  • пров. Оксани Мешко, 3-21

  • пров. Подовжній, 1-7

  • пров. Робітничий, 3-27

  • пров. Сивашський, 2В-30/4

  • пров. Токарний, 3-26/14

  • пров. Трудовий, 3-14/12

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Урожайний, 3-20

  • пров. Ягідний, 2-39

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204

  • вул. Академіка Герасимовича, 3-58/1

  • вул. Білецьківська, 15-66

  • вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • вул. Виноградна, 39,52,54

  • вул. Василя Сухомлинського, 1А-15

  • вул. Віталія Базилевського, 1-44

  • вул. Володимира Івасюка, 51-114А

  • вул. Володимира Івасюка, 103-122

  • вул. Гарета Джонса, 1-17

  • вул. Героїв Маріуполя, 4

  • вул. Гайдамацька, 147

  • вул. Євгена Коновальця, 3-9/2

  • вул. Європейська, 6/72,8/79

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Залізнична, 3-81

  • вул. Заміська, 3-21

  • вул. Зарічна, 6,12,16

  • вул. Залізнична, 21-81

  • вул. Заміська, 3-21

  • вул. Кагамлицька, 1/18-66

  • вул. Кагамлицька, 21/22-66

  • вул. Кавказька, 1Б

  • вул. Христини Алчевської, 5-25

  • вул. Івана Миколайчука,16/11-37

  • вул. Івана Приходька, 118А,120,122,126/1

  • вул. Івана Чорнобаби, 3-27

  • вул. Ланковий, 4-11/6

  • вул. Майора Пугача, 19/2

  • вул. Мане-Каца, 2/11-46

  • вул. Мирослава Скорика, 4-24

  • вул. Небесної Сотні, 45,51,54

  • вул. Нова, 15/14-28

  • вул. Новокагамлицька, 12-45

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • вул. Петра Прокоповича, 1-31

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Прирічна, 1-18

  • вул. Республіканська, 23-94

  • вул. Республіканська, 80,80А

  • вул. Світанкова, 2А-25

  • вул. Світанкова, 19-29

  • вул. Сержанта Мельничука, 16

  • вул. Сержанта Мельничука, 52-195

  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79

  • вул. Троїцька, 51/42,61/52

  • вул. Тракторна, 3/1-22

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Чумацький Шлях, 125,125А,125Б,129

  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12

  • наб. Лейтенанта Дніпрова,1-42А

  • пров. Недогарський, 3-18/29

  • пров. Веселий, 10

  • пр. Заміський, 1/5-7

  • пр. Дружби, 3-15

З 8.00 до 18.00:

  • квт. 287, 19,19А,23,28

  • просп. Лесі Українки, 65,69,71

  • вул. Якова Петруся, 140

  • вул. Полковника Оксанченка, 77 (2024)

З 8.00 до 20.00:

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Івана Франка, 29-33

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Ярова, 1,3,5,7

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • пров. Веселий, 10.

0
Автор: Руслана Горгола
