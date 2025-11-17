Мед і вершкове масло допоможуть вилікувати кашель

Вже після першого вживання, зранку, ви помітите поліпшення здоров'я

Звичайний кашель може підстерігати нас у мінливу осінню погоду. Цей засіб досить просто випити перед сном і ефект буде дуже дієвим.

Інгредієнти:

Молоко — 250 грам

Вершкове масло — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Жовток — 1 шт.

Сода-чверть ч. л.

Молоко кип’ятимо і остудити до температури приблизно 60 градусів. До нього додаємо масло та мед. До речі, можна додати замість звичайного масла — масло какао. Перемішуємо. Додаємо жовток та соду, знову перемішуємо. Якщо засіб готується не для дітей, можна додати ще чайну ложку коньяку.

Засіб потрібно пити 4-5 днів, бажано на ніч.

Тим, хто страждає на алергію на мед, слід бути дуже обережними. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.