Мед і вершкове масло допоможуть вилікувати кашель

Звичайний кашель може підстерігати нас у мінливу осінню погоду. Цей засіб досить просто випити перед сном і ефект буде дуже дієвим.
Інгредієнти:
Молоко кип’ятимо і остудити до температури приблизно 60 градусів. До нього додаємо масло та мед. До речі, можна додати замість звичайного масла — масло какао. Перемішуємо. Додаємо жовток та соду, знову перемішуємо. Якщо засіб готується не для дітей, можна додати ще чайну ложку коньяку.
Засіб потрібно пити 4-5 днів, бажано на ніч.
Вже після першого вживання, зранку, ви помітите поліпшення здоров’я.
Тим, хто страждає на алергію на мед, слід бути дуже обережними. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
