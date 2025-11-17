Олена Шуляк
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Мед і вершкове масло допоможуть вилікувати кашель

Сьогодні, 22:00

Вже після першого вживання, зранку, ви помітите поліпшення здоров'я

Звичайний кашель може підстерігати нас у мінливу осінню погоду. Цей засіб досить просто випити перед сном і ефект буде дуже дієвим. 

Інгредієнти:

  • Молоко — 250 грам
  • Вершкове масло — 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Жовток — 1 шт.
  • Сода-чверть ч. л.

Молоко кип’ятимо і остудити до температури приблизно 60 градусів. До нього додаємо масло та мед. До речі, можна додати замість звичайного масла — масло какао. Перемішуємо. Додаємо жовток та соду, знову перемішуємо. Якщо засіб готується не для дітей, можна додати ще чайну ложку коньяку.

Засіб потрібно пити 4-5 днів, бажано на ніч.

Вже після першого вживання, зранку, ви помітите поліпшення здоров’я.

Тим, хто страждає на алергію на мед, слід бути дуже обережними. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.

Автор: Мирослава Українська
Теги: кашель молоко поради по здоров'ю народні рецепти
