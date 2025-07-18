У Кременчуці не всі бюджетники отримали аванс: у чому причина

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 535

У Кременчуці нині не всі бюджетники отримали аванс за липень. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 18 липня.

Так міський голова Віталій Малецький заявив, що працівникам бібліотек аванс уже профінансували — завтра вони отримають його на картки. Тепер поступово починають виплачувати аванс освітянам: загалом із необхідних 9,5 мільйонів гривень поки що профінансували лиш 1,5 мільйона гривень. Залишок продовжать дофінансовувати у понеділок.

Малецький пояснив, чому сталася така затримка із виплатою авансу бюджетникам:

— Пов’язано це з тим, що частина підприємств після серії ракетно-шахедних ударів по Кременчуку припинила свою роботу, протягом багатьох місяців не працюють. Доходи міського бюджету через це значно впали. Тому маємо певну проблему з виконанням бюджету.

Зауважимо, така ж ситуація щодо затримки виплати авансу бюджетникам була і в квітні.