У Лубенському районі на узбіччі дороги знайшли автомат

Сьогодні, 17:00

Зброю вилучили та направили на експертизу

18 грудня близько 15.30 у Лубенському районі на узбіччі дороги неподалік села Покровська Багачка Хорольської громади виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти.

Під час огляду правоохоронці вилучили предмет, схожий на автоматичну зброю, та направили його на експертне дослідження.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Походження вилученого предмета та осіб, причетних до правопорушення, встановлює слідство.

